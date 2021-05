Xbox Series X/S: il Quick Resume sospende i titoli ma non il conteggio del tempo di gioco (Di giovedì 20 maggio 2021) Di tutte le funzionalità introdotte con Xbox Series X/S, poche hanno impressionato più del Quick Resume, una funzionalità operativa in background che consente di sospendere circa una mezza dozzina di giochi senza chiuderli. Microsoft ha ulteriormente perfezionato la feature negli ultimi mesi, ma sembra che ci sia ancora del lavoro da fare. Kotaku ha notato che utilizzando il Quick Resume in Mass Effect 2 il conteggio del tempo di gioco non viene sospeso e, in questo modo, si accumulano più ore anche se non si sta giocando. Anche su Reddit un utente ha notato che il conteggio delle ore in Dragon Age: Inquisition non viene sospeso usando la feature. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 20 maggio 2021) Di tutte le funzionalità introdotte conX/S, poche hanno impressionato più del, una funzionalità operativa in background che consente dire circa una mezza dozzina di giochi senza chiuderli. Microsoft ha ulteriormente perfezionato la feature negli ultimi mesi, ma sembra che ci sia ancora del lavoro da fare. Kotaku ha notato che utilizzando ilin Mass Effect 2 ildeldinon viene sospeso e, in questo modo, si accumulano più ore anche se non si sta giocando. Anche su Reddit un utente ha notato che ildelle ore in Dragon Age: Inquisition non viene sospeso usando la feature. Leggi altro...

