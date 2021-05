Vincenzo Nibali | 7? per urlare al mondo che il suo Giro d’Italia non è finito

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 maggio 2021) Un attacco pregno di significati. Forse 7 secondi vorranno dire poco o nulla nell’economia di un grande, a maggior ragione per le posizioni oltre la decima. Eppure anche nel ciclismo moderno freddo e calcolatore c’è ancora spazio per coraggio, inventiva e fantasia. Oggilo ha ribadito ancora una volta. Prima con l’attacco di coppia insieme all’amico e compagno di squadra Giulio Ciccone; poi in solitaria, con un numero dei suoi in discesa. Sarà anche distante oltre 4 minuti, ma lo Squalo fa ancora paura. Nessuno lo sottovaluta, non è un caso che Egan Bernal abbia spremuto a fondo la Ineos-Grenadiers per non concedere troppo vantaggio al siciliano e, in precedenza, a Giulio Ciccone. In fondo le salite vere di questodevono ancora cominciare. Da sabato con lo Zoncolan ...