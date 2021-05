Vaccini, l’ex ministra Giulia Grillo a TPI: “Draghi chieda al G20 la sospensione temporanea dei brevetti” (Di giovedì 20 maggio 2021) “È il momento di dimostrare ai cittadini che la salute pubblica viene prima degli interessi di poche Big Pharma e in occasione della presidenza italiana al G20 e del Global health summit di domani, lanciamo un appello per la liberalizzazione dei brevetti sui Vaccini contro il Covid e l’utilizzo delle licenze obbligatorie”. Lo afferma a TPI Giulia Grillo, ex ministra della Salute in forza al Movimento 5 Stelle. Il movimento intende farsi promotore di un appello per la liberalizzazione dei brevetti rivolto direttamente al premier Draghi. Iniziativa che sarà oggetto di un dibattito online dal titolo “Vaccini liberi, la salute non si brevetta”, disponibile a questo link dalle ore 15. Interverranno: il deputato M5s Davide Crippa, Graziano Delrio (Pd) , Nico ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) “È il momento di dimostrare ai cittadini che la salute pubblica viene prima degli interessi di poche Big Pharma e in occasione della presidenza italiana al G20 e del Global health summit di domani, lanciamo un appello per la liberalizzazione deisuicontro il Covid e l’utilizzo delle licenze obbligatorie”. Lo afferma a TPI, exdella Salute in forza al Movimento 5 Stelle. Il movimento intende farsi promotore di un appello per la liberalizzazione deirivolto direttamente al premier. Iniziativa che sarà oggetto di un dibattito online dal titolo “liberi, la salute non si brevetta”, disponibile a questo link dalle ore 15. Interverranno: il deputato M5s Davide Crippa, Graziano Delrio (Pd) , Nico ...

Advertising

Elisabe94838092 : RT @GiancarloDeRisi: Vaccini per tutti mi sta bene. Ma che facciamo, ci carichiamo sulle spalle tutti i mali del mondo anche per quanto rig… - stefmonzo : L'ex edificio EMI di Londra, oggi è stato trasformato in Centro vaccini. Qui i Beatles, Rolling Stones, Pink Floy… - carmelaemmagma4 : RT @GiancarloDeRisi: Vaccini per tutti mi sta bene. Ma che facciamo, ci carichiamo sulle spalle tutti i mali del mondo anche per quanto rig… - SoniaLaVera : RT @GiancarloDeRisi: Vaccini per tutti mi sta bene. Ma che facciamo, ci carichiamo sulle spalle tutti i mali del mondo anche per quanto rig… - GiancarloDeRisi : Vaccini per tutti mi sta bene. Ma che facciamo, ci carichiamo sulle spalle tutti i mali del mondo anche per quanto… -