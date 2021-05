Uomini e Donne, Tina Cipollari cade: “imprevisto” dietro le quinte, Gianni riprende tutto (Di giovedì 20 maggio 2021) Come mostrato dalle immagini di Gianni Sperti su Instagram, Tina Cipollari è caduta dietro le quinte di Uomini e Donne: cos’è successo. È la vera e propria protagonista indiscussa di Uomini e Donne, Tina Cipollari. Giunta nel programma di Maria De Filippi tantissimi anni fa in vesti di corteggiatrice, la simpaticissima romana ha saputo catturare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 20 maggio 2021) Come mostrato dalle immagini diSperti su Instagram,è cadutaledi: cos’è successo. È la vera e propria protagonista indiscussa di. Giunta nel programma di Maria De Filippi tantissimi anni fa in vesti di corteggiatrice, la simpaticissima romana ha saputo catturare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - il_pucciarelli : Non vorrei smentire Conti, ma l'appellativo renziano/a viene utilizzato comunemente, per uomini e donne, basta apri… - CristianCar79 : RT @Antigon25386936: Questa la posizione dell'Italia: la popolazione palestinese quindi, non avrebbe il diritto di vivere? Perché sono i pa… - GiulianaDaniel2 : RT @Antigon25386936: Questa la posizione dell'Italia: la popolazione palestinese quindi, non avrebbe il diritto di vivere? Perché sono i pa… -