Tuttosport – Sarri al Napoli | è l’unico che ha convinto Aurelio De Laurentiis

(Di giovedì 20 maggio 2021) Le notizie di oggi sul nuovo allenatore del. Maurizioresta ancora in corsa per la panchina azzurra secondo quanto scrive. Il nome del tecnico toscano è scivolato nelle retrovie del mercato, ma è una scelta ancora possibile.Deè uno a cui piace fare dei colpi di teatro, basti pensare all’ingaggio di Carlo Ancelotti, piovuto come un fulmine a ciel sereno. Non è escluso un altro colpo del genere. Il ritorno di Maurizioallo sarebbe sicuramente, anche perché significherebbe che presidente ed allenatore hanno messo da parte le divergenze. Fino a qualche settimana fa molti operatori di mercato ed addetti ai lavori davanoalcome possibile. Ora per il tecnico toscano si è ...

Advertising

tuttonapoli : Tuttosport - ADL spera di convincere Sarri! E' l'unico che lo convince, ma occhio a Gattuso - LositoLuciano : @tuttosport Obbiettivamente ha rischiato gli ultimi due anni con Sarri(grazie a Nedved e Paratici) e la scommessa… - MarxKarletto : - proodeftiky : @tuttosport Chiedo un consulto a chi dava Sarri alla Roma e poi vi dico... -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Sarri

CalcioNapoli24

... è intervenuto Paolo De Paola , giornalista ed ex direttore die Corriere dello Sport: "... La decisione didi andare alla Juve è stata vigliacca, ha venduto la sua ideologia al ...Eppure da Torino, il quotidiano, non perde la voglia di ironizzare e riporta a galla ... In quella occasionedisse che la partita era stata persa in albergo a Firenze. Ovviamente l'...L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, si sofferma sul futuro allenatore del Napoli per la prossima stagione ...Kulusevski e Chiesa trascinano i bianconeri alla conquista della 14ª Coppa Italia. All'Atalanta non basta il gol di Malinovskyi ...