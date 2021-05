TomTom - Partnership con Hubject contro lansia da autonomia

(Di giovedì 20 maggio 2021) Lo specialista di mappe, quello che ha reso ultrapopolari i navigatori satellitari prima dell'avvento degli smartphone, e quello della mobilità elettrica. Insieme per eliminare uno degli ultimi problemi delle elettriche: la famigerata ansia da, grazie allacon, l'azienda che ha creato la più grande piattaforma cross-provider del mondo per la ricarica dei veicoli elettrici, e all'accordo con Eco-Movement, leader per i dati sui punti di ricarica dei veicoli elettrici (EV) in Europa, annuncia che potrà fornire ancora più informazioni relative alla posizione dei punti di ricarica, ai tipi di connettori e, soprattutto, alla disponibilità, aiutando i guidatori e i gestori di flotte di veicoli elettrici a risparmiare tempo ed evitare stress. "aggiorna costantemente ...

Insieme per eliminare uno degli ultimi problemi delle elettriche: la famigerata ansia da autonomia. TomTom, grazie alla partnership con Hubject, l'azienda che ha creato la più grande piattaforma cross-provider del mondo per la ricarica dei veicoli elettrici, e all'accordo con Eco-Movement, leader per i dati sui punti di ricarica dei veicoli elettrici (EV) in Europa, annuncia che potrà fornire ancora più informazioni relative alla posizione dei punti di ricarica, ai tipi di connettori e, soprattutto, alla disponibilità, aiutando i guidatori e i gestori di flotte di veicoli elettrici a risparmiare tempo ed evitare stress. Dalla mappatura delle stazioni di ricarica allo strumento per pianificare viaggi e spostamenti: ecco le novità EV di TomTom ...