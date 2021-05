Tennis, ATP Ginevra 2021: Marco Cecchinato resiste per due set, poi cede a Denis Shapovalov (Di giovedì 20 maggio 2021) Marco Cecchinato saluta il torneo ATP di Ginevra dopo la sconfitta nel secondo turno contro il canadese Denis Shapovalov, numero 15 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-7 7-5 6-1. Una buona prestazione per due set per il siciliano, sparito poi dal campo nella terza frazione appena subito il break. Sette comunque gli ace del nativo di Palermo, contro i 15 del nordamericano (anche 9 doppi falli), con il servizio che ha abbandonato Cecchinato nel terzo set (solo il 44% dei punti vinti con la prima). Dopo un inizio di primo set equilibrato, Shapovalov strappa a zero il servizio a Cecchinato nel quinto game. Il siciliano ha subito l’occasione del controbreak, ma non sfrutta due occasioni nel gioco successivo. Il set sembra prendere la direzione del ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021)saluta il torneo ATP didopo la sconfitta nel secondo turno contro il canadese, numero 15 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-7 7-5 6-1. Una buona prestazione per due set per il siciliano, sparito poi dal campo nella terza frazione appena subito il break. Sette comunque gli ace del nativo di Palermo, contro i 15 del nordamericano (anche 9 doppi falli), con il servizio che ha abbandonatonel terzo set (solo il 44% dei punti vinti con la prima). Dopo un inizio di primo set equilibrato,strappa a zero il servizio anel quinto game. Il siciliano ha subito l’occasione del controbreak, ma non sfrutta due occasioni nel gioco successivo. Il set sembra prendere la direzione del ...

