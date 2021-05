Storia di Norina Matuozzo, uccisa dal marito davanti ai figli (Di giovedì 20 maggio 2021) Norina Matuozzo è morta poco prima del suo 34° compleanno, trucidata davanti ai figli nella casa dei genitori a Melito, nella provincia di Napoli. L’omicidio di Norina Matuozzo ha scosso la sua terra e l’intera nazione, vittima del marito che l’ha uccisa sotto gli occhi dei suoi figli. La sua Storia è intrisa di sogni e sangue, di voglia di rinascere e di tragedia, spenta sotto i colpi spietati di una pistola impugnata, diranno le fredde cronache, dal marito da cui cercava di allontanarsi. Sarebbe stato lui, Salvatore Tamburrino, a imporre la parola “fine” alla sua esistenza. Chi era Norina Matuozzo? La tragedia di Norina ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 20 maggio 2021)è morta poco prima del suo 34° compleanno, trucidataainella casa dei genitori a Melito, nella provincia di Napoli. L’omicidio diha scosso la sua terra e l’intera nazione, vittima delche l’hasotto gli occhi dei suoi. La suaè intrisa di sogni e sangue, di voglia di rinascere e di tragedia, spenta sotto i colpi spietati di una pistola impugnata, diranno le fredde cronache, dalda cui cercava di allontanarsi. Sarebbe stato lui, Salvatore Tamburrino, a imporre la parola “fine” alla sua esistenza. Chi era? La tragedia di...

