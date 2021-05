'Starfield non uscirà nel 2021': Jason Schreier pone fine ai recenti rumor (Di giovedì 20 maggio 2021) L'E3 2021 si sta avvicinando ed è notizia recente che Bethesda e Microsoft faranno una conferenza congiunta. Ovviamente i rumor si fanno sempre più insistenti e un gioco in particolare è sotto i riflettori: Starfield. Circolano alcune voci da un po' di tempo le quali affermano che il gioco sarebbe quasi finito e la sua uscita è prevista per quest'anno. Tuttavia, Jason Schreier arriva a gamba tesa su questi rumor, affermando che no, Starfield non è ancora pronto e non uscirà nel 2021. Il giornalista di Bloomberg ha pubblicato la sua dichiarazione citando un tweet che riportava queste voci di corridoio. "Voci come questa stanno aumentando, ma Starfield non è davvero pronto per uscire, secondo diverse fonti che sono ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 20 maggio 2021) L'E3si sta avvicinando ed è notizia recente che Bethesda e Microsoft faranno una conferenza congiunta. Ovviamente isi fanno sempre più insistenti e un gioco in particolare è sotto i riflettori:. Circolano alcune voci da un po' di tempo le quali affermano che il gioco sarebbe quasi finito e la sua uscita è prevista per quest'anno. Tuttavia,arriva a gamba tesa su questi, affermando che no,non è ancora pronto e nonnel. Il giornalista di Bloomberg ha pubblicato la sua dichiarazione citando un tweet che riportava queste voci di corridoio. "Voci come questa stanno aumentando, manon è davvero pronto per uscire, secondo diverse fonti che sono ...

