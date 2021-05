Serie C, Palermo-Avellino si fermerà alle 17.57 per commemorare la strage di Capaci (Di giovedì 20 maggio 2021) Palermo-Avellino, sfida valida per i playoff di Serie C, verrà interrotta alle ore 17.57 per commemorare la strage di Capaci, di cui cade il ventinovesimo anniversario dall’attentato in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Il club siciliano ha infatti ottenuto l’ok da parte della Lega Pro con il consenso degli irpini: “L’iniziativa si colloca nel solco dell’impegno della società rosanero in merito alla lotta contro tutte le mafie, a favore della cultura della legalità, come già avvenuto nelle scorse settimane con la presenza di Don Ciotti e dell’associazione Libera nei terreni del nuovo centro sportivo a Torretta”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021), sfida valida per i playoff diC, verrà interrottaore 17.57 perladi, di cui cade il ventinovesimo anniversario dall’attentato in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Il club siciliano ha infatti ottenuto l’ok da parte della Lega Pro con il consenso degli irpini: “L’iniziativa si colloca nel solco dell’impegno della società rosanero in merito alla lotta contro tutte le mafie, a favore della cultura della legalità, come già avvenuto nelle scorse settimane con la presenza di Don Ciotti e dell’associazione Libera nei terreni del nuovo centro sportivo a Torretta”. SportFace.

Advertising

ILOVEPACALCIO : Chi vincerà i #playoff di #SerieC? Le quote aggiornate: il #Palermo scala posizioni (FOTO) - Ilovepalermocalcio - sportface2016 : #PalermoAvellino si fermerà alle 17.57 per commemorare la strage di Capaci - ptvtelenostra : SERIE C, DATE E ORARI DEL PRIMO TURNO NAZIONALE PLAYOFF. AVELLINO-PALERMO IN DIRETTA RAI - - SassiLive : +++SERIE C, PLAY-OFF, 2° TURNO, BARI SI SBARAZZA DEL FOGGIA, PALERMO FA FUORI LA JUVE STABIA. PRIMO TURNO NAZIONALE… - infoitsport : Serie C: oltre al Palermo, avanti Bari, Pro Vercelli, AlbinoLeffe, Feralpi e Matelica-Risultati e marcatori secondo… -