Se i personaggi delle fiabe diventano criminali (Di giovedì 20 maggio 2021) «Bei tempi, quando il mondo sembrava appartenergli e, con il mondo, tutte le splendide donne che lo popolavano e le battaglie che vi si potevano combattere: per la liberazione sessuale, per la parità dei salari, per il divorzio, per orari e condizioni di lavoro più dignitose in fabbrica» Tornano le “Miss Marple del Giambellino”, il simpatico trio investigativo ideato dalla penna di Rosa Teruzzi, tra le altre cose caporedattore della trasmissione televisiva “Quarto Grado”. Stavolta le tre acute menti devono vedersela con uno sfondo dal vago sapore fiabesco, se non fosse che l’autrice è bravissima a delineare e approfondire ogni dettaglio realistico. C’è una gang un po’ attempata e strana, dal sapore vintage, composta da individui camuffati da personaggi immaginari e ricercati tra la Lombardia e la Romagna: il Gatto con gli Stivali, la Fata Turchina e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021) «Bei tempi, quando il mondo sembrava appartenergli e, con il mondo, tutte le splendide donne che lo popolavano e le battaglie che vi si potevano combattere: per la liberazione sessuale, per la parità dei salari, per il divorzio, per orari e condizioni di lavoro più dignitose in fabbrica» Tornano le “Miss Marple del Giambellino”, il simpatico trio investigativo ideato dalla penna di Rosa Teruzzi, tra le altre cose caporedattore della trasmissione televisiva “Quarto Grado”. Stavolta le tre acute menti devono vedersela con uno sfondo dal vago saporesco, se non fosse che l’autrice è bravissima a delineare e approfondire ogni dettaglio realistico. C’è una gang un po’ attempata e strana, dal sapore vintage, composta da individui camuffati daimmaginari e ricercati tra la Lombardia e la Romagna: il Gatto con gli Stivali, la Fata Turchina e ...

