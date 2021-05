Roma: prima rubano la borsa a una donna, poi nella fuga provocano un incidente (Di giovedì 20 maggio 2021) Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del Commissariato San Paolo hanno arrestato per furto aggravato R.J.L., 48 anni e M.C.C. di 21 anni, entrambi cittadini cubani. I fatti I due, poco prima, dopo aver sottratto una borsa ad una donna in via del Bosco degli Arvali, si sono dati alla fuga provocando un sinistro stradale. I poliziotti intervenuti sul posto, hanno proceduto a bloccare i due malviventi accompagnandoli negli uffici di polizia. La vittima, in sede di denuncia, ha raccontato che poco prima mentre si accingeva ad uscire da un parcheggio, un uomo le si era avvicinato facendole notare che le erano cadute delle chiavi. La vittima, dopo aver verificato che non le appartenevano, era risalita sull’autovettura dove si era accorta del furto della sua borsetta. Proseguono le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021) Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del Commissariato San Paolo hanno arrestato per furto aggravato R.J.L., 48 anni e M.C.C. di 21 anni, entrambi cittadini cubani. I fatti I due, poco, dopo aver sottratto unaad unain via del Bosco degli Arvali, si sono dati allaprovocando un sinistro stradale. I poliziotti intervenuti sul posto, hanno proceduto a bloccare i due malviventi accompagnandoli negli uffici di polizia. La vittima, in sede di denuncia, ha raccontato che pocomentre si accingeva ad uscire da un parcheggio, un uomo le si era avvicinato facendole notare che le erano cadute delle chiavi. La vittima, dopo aver verificato che non le appartenevano, era risalita sull’autovettura dove si era accorta del furto della sua borsetta. Proseguono le ...

Advertising

FMCastaldo : Condivido totalmente le parole della nostra @virginiaraggi poco fa su #La7! Per il #M5S vengono sempre prima i citt… - makkox : e, nel caso, la prima donna premier sarebbe una conquista di destra. vattelo a spiega' tu a sx che hai visto ritira… - diMartedi : #Raggi su #Roma: 'Ci sono stati degli errori. Quando si apre ad esempio un asilo nido chiuso per 10 anni si dimostr… - roma_paoletta : @lorepregliasco Si. Le ho viste l'altro ieri su tutte le pareti dell'Hub dove sono andata per la prima dose di vaccino. E tu? - LaLeggivendola : RT @potere_alpopolo: ??Il 22 maggio manifesteremo in piazza a Roma per richiedere anche in Italia la sospensione dei brevetti sui vaccini, p… -