Ultime Notizie dalla rete : Rischio pandemia 'Nel 2020 1500 morti da smog: tornino Area B e la sosta a pagamento'. L'appello dei Cittadini per l'aria. L'assessore Granelli: 'Presto ... ... per fare in modo che Area B, Area C e la sosta a pagamento, sospese per la pandemia, siano reintegrate totalmente il più in fretta possibile'. C'è però un problema oggettivo. 'Il rischio di ...

SPY FINANZA/ L'ultima vittoria della Cina sugli Usa ...dato vita a una sua versione di tapering delle misure eccezionali messe in campo contro la pandemia. Ovvero, un potenziale rischio di deflazione indotta dall'intervento di contrazione della Pboc, tale ...

"Rischio di pandemia sociale, ora servono strumenti nuovi" il Giornale "Rischio di pandemia sociale, ora servono strumenti nuovi" Di rischio di una «pandemia economica e sociale» parla Massimo Minelli, presidente di Confcooperative e della Alleanza cooperative lombarde, un mondo che conta 1,6 milioni di soci, 143mila occupati e ...

Giornata decisiva per il certificato vaccinale I negoziati del trilogo inizieranno nel primo pomeriggio. Il piano B della Raccomandazione è stato già discussa nei corridoi del Consiglio. Non piace ai paesi del sud, ma a pesare è soprattutto la Ger ...

