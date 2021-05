Rebecca De Pasquale, 45 kg in meno con la dieta Lemme: cosa mangiava. Polemiche a Pomeriggio 5 (Di giovedì 20 maggio 2021) Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 abbiamo visto come ospite Rebecca De Pasquale, ex concorrente del Grande Fratello, che ha annunciato di aver perso 45 kg con la dieta Lemme. Le sue parole, però, hanno scatenato un po’ di Polemiche in studio. Ma in cosa consisteva la sua alimentazione? LEGGI ANCHE: — Mangi ananas dopo il pranzo perchè ‘assorbe i grassi’? Stai sbagliando: quante calorie e quanti grassi contiene questo frutto Rebecca De Pasquale ha perso 45 con la dieta Lemme, ma a Pomeriggio 5 non tutti sono d’accordo con il suo regime alimentare. Foto: Kikapressdieta Lemme: Rebecca De Pasquale ha perso 45 ... Leggi su funweek (Di giovedì 20 maggio 2021) Nell’ultima puntata di5 abbiamo visto come ospiteDe, ex concorrente del Grande Fratello, che ha annunciato di aver perso 45 kg con la. Le sue parole, però, hanno scatenato un po’ diin studio. Ma inconsisteva la sua alimentazione? LEGGI ANCHE: — Mangi ananas dopo il pranzo perchè ‘assorbe i grassi’? Stai sbagliando: quante calorie e quanti grassi contiene questo fruttoDeha perso 45 con la, ma a5 non tutti sono d’accordo con il suo regime alimentare. Foto: KikapressDeha perso 45 ...

Andrea90724522 : RT @pomeriggio5: Rebecca De Pasquale ha perso 45 kg con la dieta Lemme ma non tutti sono d'accordo sulle fragole con panna montata a colazi… - FanpageLadurso : RT @pomeriggio5: Rebecca De Pasquale ha perso 45 kg con la dieta Lemme ma non tutti sono d'accordo sulle fragole con panna montata a colazi… - pomeriggio5 : Rebecca De Pasquale ha perso 45 kg con la dieta Lemme ma non tutti sono d'accordo sulle fragole con panna montata a… -