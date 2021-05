Pfizer prepara il vaccino per i bambini più piccoli per inizio 2022 (Di giovedì 20 maggio 2021) Pfizer prepara il vaccino per i bambini più piccoli. La casa farmaceutica americana spera che ad inizio 2022 sia inoculabile. Vaccinazione-dei-bambini (Getty Images)Vaccinare, vaccinare, vaccinare. La parola d’ordine è sempre questa. E più i contagi diminuiscono, più si alleggeriscono le terapie intensive e più aumenta la volontà di sottoporre alla vaccinazione un numero sempre maggiore di persone. I vaccini si stanno rivelando un freno fortissimo alla diffusione del virus. La ricerca, però, continua. Continua perché le variazioni del virus sono sempre da tenere sotto strettissima osservazione e perché si vuole allargare ulteriormente la platea di persone che devono ora, e dovranno tra qualche settimana, sottoporsi alla vaccinazione. ... Leggi su ck12 (Di giovedì 20 maggio 2021)ilper ipiù. La casa farmaceutica americana spera che adsia inoculabile. Vaccinazione-dei-(Getty Images)Vaccinare, vaccinare, vaccinare. La parola d’ordine è sempre questa. E più i contagi diminuiscono, più si alleggeriscono le terapie intensive e più aumenta la volontà di sottoporre alla vaccinazione un numero sempre maggiore di persone. I vaccini si stanno rivelando un freno fortissimo alla diffusione del virus. La ricerca, però, continua. Continua perché le variazioni del virus sono sempre da tenere sotto strettissima osservazione e perché si vuole allargare ulteriormente la platea di persone che devono ora, e dovranno tra qualche settimana, sottoporsi alla vaccinazione. ...

