Pfizer prepara il vaccino per i bambini da 6 mesi a 11 anni per l'inizio del 2022

La sperimentazione si concluderà nella seconda metà del 2021, ma per il direttore dell'Oxford Vaccine Group «vaccinare i giovani prima dei poveri è moralmente sbagliato»

