Petrolio | resta debole dopo crollo vigilia | Wti a 63 | 7 dollari

Quotazioni deldeboli dopo il crollo di ieri sulla spinta della ripresa dei negoziati con l'Iran ed i dati sulle scorte. Stamane il greggio Wti passa di mano a 63,7 dollari al barile, poco sopra i 63,3 di ......cui le altre commodities venivano scagliate via (il rame è arrivato a perdere il 4% e il...quindi uno scenario tecnico interlocutorio, almeno finche la serie non diventa di massimi e ...Quotazioni del petrolio deboli dopo il crollo di ieri sulla spinta della ripresa dei negoziati con l'Iran ed i dati sulle scorte. (ANSA) ...L'onda dei ribassi è partita dagli Usa e ha contagiato i listini europei. Pesano anche i timori di inflazione - Cedono i titoli energetici in scia al crollo del prezzo del petrolio - Milano lascia sul ...