Parma | Errani mette la semifinale e la top 100 nel mirino

(Di giovedì 20 maggio 2021) Doppio obiettivo per Saraoggi pomeriggio nei quarti di finale dell'"Emilia Romagna Open", torneo WTA 250 con montepremi di 235.238 dollari, organizzato da MEF Tennis Events, in corso sui ...

Doppio obiettivo per Saraoggi pomeriggio nei quarti di finale dell'"Emilia Romagna Open", torneo WTA 250 con ... in corso sui campi in terra battuta del Tennis Club. La 34enne romagnola,......una battaglia - ha commentato Saraal termine del match - così come del resto la partita di ieri. Ora mi sento molto stanca e provata, vedremo domani in che condizioni sarò. Qui al Tcmi ...19/05/2021 19:22. Errani passa,Giorgi e Di Giuseppe ko Parma Secondo turno Siniakova b. S.Williams (1) 76 62 Q.Wang (6) b. Di Giuseppe (wc) 64 ...Sara Errani approda ai quarti di finale dell’Emilia-Romagna Open. Nel match di secondo turno del WTA 250 di Parma organizzato da MEF Tennis Events, la bolognese ha eliminato la spagnola Sara Sorribes ...