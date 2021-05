Neuromed, invecchiamento di successo sfida post-Covid (Di giovedì 20 maggio 2021) Per oltre un anno la pandemia ha monopolizzato il dibattito sui temi di salute. Ma ora è il momento di guardare oltre a Covid-19, di pensare alla fase in cui l’emergenza ce la saremo lasciata alle spalle. E l’eredita con cui dovremo fare i conti è quella di “una società che ha trascurato la prevenzione, un prezzo che potremmo pagare salato nei prossimi anni”. E la riflessione dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) che invita a progettare il post-Covid affrontando “la sfida più grande: l’invecchiamento di successo, un argomento strettamente legato alle buone abitudini di vita, quelle che in molti casi sono state stravolte proprio dalla crisi sanitaria”. La questione sarà al centro di un evento virtuale in programma mercoledì 26 maggio alle 16, che sarà trasmesso ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) Per oltre un anno la pandemia ha monopolizzato il dibattito sui temi di salute. Ma ora è il momento di guardare oltre a-19, di pensare alla fase in cui l’emergenza ce la saremo lasciata alle spalle. E l’eredita con cui dovremo fare i conti è quella di “una società che ha trascurato la prevenzione, un prezzo che potremmo pagare salato nei prossimi anni”. E la riflessione dell’Irccsdi Pozzilli (Isernia) che invita a progettare ilaffrontando “lapiù grande: l’di, un argomento strettamente legato alle buone abitudini di vita, quelle che in molti casi sono state stravolte proprio dalla crisi sanitaria”. La questione sarà al centro di un evento virtuale in programma mercoledì 26 maggio alle 16, che sarà trasmesso ...

