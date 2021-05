Monte Bianco | morti due sciatori italiani | ?travolti da una valanga

Advertising

Sono ore di paura per due sciatori italiani, freerider, travolti da una valanga sul Monte Bianco caduta nella zona del Bacino dell'Argentiere. Al momento entrambi risultano dispersi. Le ricerche da parte del Peloton de gendarmerie d'haute montagne Chamonix sono ancora in corso. Tragedia sul Monte Bianco. Sono stati trovati morti dalla gendarmeria di Chamonix i due sciatori freerider italiani che risultavano dispersi sul versante francese del Monte Bianco. Sono stati travolti da una valanga caduta nella zona del Bacino dell'Argentière.