Marco Giallini: "Parlo ancora con mia moglie morta, lei è l'unica donna per me" (Di giovedì 20 maggio 2021) Marco Giallini è tornato a parlare della morte di sua moglie Loredana, ammettendo di parlarle ancora e sottolineando il fatto che lei rimanga l'unica donna per lui. In una nuova intervista, Marco Giallini ha parlato della morte di sua moglie Loredana, del dolore provato e delle volte in cui ancora oggi si ritrova a parlare con quella che considera ancora l'unica donna per lui. Nel mese di luglio ricorrerà il decimo anniversario della scomparsa di Loredana Giallini, la moglie di Marco Giallini, scomparsa nel 2011 a causa di un'emorragia cerebrale. Un lutto che ha segnato in maniera indelebile la vita e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 maggio 2021)è tornato a parlare della morte di suaLoredana, ammettendo di parlarlee sottolineando il fatto che lei rimanga l'per lui. In una nuova intervista,ha parlato della morte di suaLoredana, del dolore provato e delle volte in cuioggi si ritrova a parlare con quella che consideral'per lui. Nel mese di luglio ricorrerà il decimo anniversario della scomparsa di Loredana, ladi, scomparsa nel 2011 a causa di un'emorragia cerebrale. Un lutto che ha segnato in maniera indelebile la vita e ...

