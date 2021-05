LIVE Giro d’Italia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | caduta e ritiro forzato per De Marchi e Soler Abbandonano anche Mader | Masnada e Dowsett

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 maggio 2021) 13.35 Filippo Ganna in testa al gruppo con tutta la sua Ineos Grenadiers! 13.32 130 km al traguardo e 5'14" di vantaggio per i sedici battistrada. 13.30 Bouchard davanti a tutti per aggiudicarsi i punti del GPM del Monte Morello. 13.29 Ricordiamo che il Monte Morello è un GPM di terza categoria lungo 7,6 chilometri al 6,6% di pendenza media, e punte del 19%. 13.26 La maglia azzurra Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team), attualmente in fuga, ha davanti a sé una bella occasione per poter allungare nella classifica dei GPM. 13.23 Sale a 5'09" il vantaggio dei 16 fuggitivi, con il gruppo guidato dalla Ineos Grenadiers e in particolar modo da Salvatore Puccio. 13.22 Intanto Nicolas Edet (Cofidis) è riuscito a riportarsi sui ...