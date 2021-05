Litiga con il marito e si siede sulla sua faccia | “Mi alzo se chiedi scusa” Così lo “soffoca a morte con le natiche”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Si è sedutadele lo ha ucciso “ndolo acon le“, al culmine di una lite per futili motivi, dopo che entrambi avevano bevuto troppo alcol. È quanto ha fatto Tatyana O., una 45enne russa di “oltre 100 chili”, come riferisce il tabloid britannico The Sun che dà la notizia: la donna è già stata condannata per “omicidio per negligenza” ma nei giorni scorsi gli investigatori russi che indagano sull’accaduto hanno fornito ai giudici nuovi elementi a suo carico motivo per cui il processo potrebbe riaprirsi. I fatti sono successi nella città siberiana di Novokuzneck: a lanciare l’allarme per quanto stava accadendo è stata la figlia della coppia, che ha visto il padre sdraiato sul letto con laschiacciata contro il materasso e la ...

