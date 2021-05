Letta lancia la proposta di una dote per i diciottenni. Ma per finanziarla propone di farla pagare all’1% più ricco del Paese con la tassa di successione (Di giovedì 20 maggio 2021) “Su 7 del Corriere lancio la proposta di dote per i diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma chiedendo all’1% più ricco del Paese di pagarla con la tassa di successione”. Così il leader Pd Enrico Letta su Twitter rilancia la proposta di una dota per i diciottenni. Su @7Corriere lancio proposta di #dote per i #diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma chiedendo all’1% più ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 maggio 2021) “Su 7 del Corriere lancio ladiper i. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma chiedendopiùdeldi pagarla con ladi”. Così il leader Pd Enricosu Twitter riladi una dota per i. Su @7Corriere lanciodi #per i #. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma chiedendopiù ...

