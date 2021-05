l Pd dovrebbe considerare l’ipotesi che a prevalere, nei Cinquestelle, sia la linea Dibba (Di giovedì 20 maggio 2021) L’ultimo increscioso episodio riguarda Lucia Azzolina e il suo indegno tweet su Roberto Formigoni. Ma è soltanto, appunto, un episodio, che non si distingue dai mille analoghi che si potrebbero andare a ripescare. E proprio qui sta il suo significato. Nel fatto cioè che, insieme con tutti i precedenti, conferma una tendenza, consentendo di unire i puntini e tracciare così una linea: chiara, intelligibile, univoca. Lo stesso non si può dire del Partito democratico. Nemmeno sfiorato dal sospetto, a quanto pare, che tutti gli sforzi profusi da oltre due anni nello strenuo corteggiamento del Movimento 5 stelle possano risolversi ancora una volta in un nulla di fatto. E non solo perché i puntini di cui sopra disegnano qualcosa che non ha nulla a che vedere con qualsiasi idea di sinistra si possa concepire al mondo. Ma anche perché, banalmente, i democratici potrebbero avere ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 maggio 2021) L’ultimo increscioso episodio riguarda Lucia Azzolina e il suo indegno tweet su Roberto Formigoni. Ma è soltanto, appunto, un episodio, che non si distingue dai mille analoghi che si potrebbero andare a ripescare. E proprio qui sta il suo significato. Nel fatto cioè che, insieme con tutti i precedenti, conferma una tendenza, consentendo di unire i puntini e tracciare così una: chiara, intelligibile, univoca. Lo stesso non si può dire del Partito democratico. Nemmeno sfiorato dal sospetto, a quanto pare, che tutti gli sforzi profusi da oltre due anni nello strenuo corteggiamento del Movimento 5 stelle possano risolversi ancora una volta in un nulla di fatto. E non solo perché i puntini di cui sopra disegnano qualcosa che non ha nulla a che vedere con qualsiasi idea di sinistra si possa concepire al mondo. Ma anche perché, banalmente, i democratici potrebbero avere ...

