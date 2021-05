Israele e Hamas accettano il cessate il fuoco (Di giovedì 20 maggio 2021) Si è chiusa ieri sera con un via libera unanime al cessate il fuoco con Hamas la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano. Lo ha annunciato il Jerusalem Post aggiungendo che i punti dell’intesa mediata dall’Egitto sarebbero stati definiti nel corso della notte. Si sono rincorse per tutta la serata le indiscrezioni sulla disponibilità data da Israele ai mediatori egiziani per un cessate il fuoco unilaterale. Mentre Tom Wennesland, l’inviato Onu per il Medio Oriente, è andato in Qatar per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 20 maggio 2021) Si è chiusa ieri sera con un via libera unanime alilconla riunione del gabinetto di sicurezza israeliano. Lo ha annunciato il Jerusalem Post aggiungendo che i punti dell’intesa mediata dall’Egitto sarebbero stati definiti nel corso della notte. Si sono rincorse per tutta la serata le indiscrezioni sulla disponibilità data daai mediatori egiziani per unilunilaterale. Mentre Tom Wennesland, l’inviato Onu per il Medio Oriente, è andato in Qatar per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

andreapurgatori : LA GUERRA INFINITA. Cronaca e storia di un conflitto lungo 73 anni. #atlantide (21.15 #La7} Rula Jebreal… - lauraboldrini : Condanno senza riserve i razzi di #Hamas sulla popolazione israeliana. #Israele ha diritto a difendersi. Ma è legit… - andreapurgatori : la squadra di #Atlantide ringrazia tutte e tutti coloro che ci hanno seguito nel difficile racconto della guerra in… - robydigi : RT @VittorioBotti: Lei, @SalernoSal , Direttore de @La7tv non prova vergogna a fare programmi a senso unico, sulla situazione tra #Israele… - rosaria__greco : RT @michelegiorgio2: Israele e Hamas hanno accettato un accordo per il cessate il fuoco, mediato dall'Egitto. Dovrebbe entrare in vigore st… -