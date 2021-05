Isola dei Famosi 2021, la proclamazione del vincitore non avverrà in studio per la prima volta nella storia: ecco perché (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Isola dei Famosi, così come ogni altro programma dei palinsesti televisivi, si è dovuta conformare ai rigidi protocolli anti Covid-19 nell’espletamento di tutte le sue liturgie e procedure. Non fa eccezione il momento della proclamazione del vincitore del reality che quest’anno, per la prima volta nella storia dell’adventure game più famoso d’Italia, non avverrà in studio come di consueto. Il motivo, come anticipato, è legato alle nuove regole relative al contenimento del contagio, le quali prevedono un certo periodo di quarantena per tutti coloro che provengono da zone come l’Honduras e molte altre. In questa edizione, pertanto, Ilary Blasi non alzerà la mano del naufrago che si è aggiudicato la vittoria, ... Leggi su trashblog (Di giovedì 20 maggio 2021) L’dei, così come ogni altro programma dei palinsesti televisivi, si è dovuta conformare ai rigidi protocolli anti Covid-19 nell’espletamento di tutte le sue liturgie e procedure. Non fa eccezione il momento delladeldel reality che quest’anno, per ladell’adventure game più famoso d’Italia, nonincome di consueto. Il motivo, come anticipato, è legato alle nuove regole relative al contenimento del contagio, le quali prevedono un certo periodo di quarantena per tutti coloro che provengono da zone come l’Honduras e molte altre. In questa edizione, pertanto, Ilary Blasi non alzerà la mano del naufrago che si è aggiudicato la vittoria, ...

