Green pass, accordo Ue sul certificato Covid (Di giovedì 20 maggio 2021) Green pass, accordo fatto nel trilogo tra Consiglio Ue e Parlamento Europeo sul certificato Covid che dovrebbe facilitare la libertà di movimento all’interno dell’Unione, anche se si specifica che non sarà “una precondizione per esercitare il diritto alla libertà di circolazione”, si apprende da fonti parlamentari. Il certificato dovrebbe provare l’avvenuta vaccinazione con vaccini approvati dall’Ema (per quelli non approvati la scelta se riconoscerli o meno spetterà agli Stati) o la negatività ad un test. Per quanto riguarda la guarigione dal Covid, l’utilizzo dei test sierologici come prova sarà possibile solo più tardi, con un atto delegato, riferiscono fonti parlamentari, sulla base di “evidenze”. Il regolamento entrerà in vigore dal primo luglio 2021 e resterà ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021)fatto nel trilogo tra Consiglio Ue e Parlamento Europeo sulche dovrebbe facilitare la libertà di movimento all’interno dell’Unione, anche se si specifica che non sarà “una precondizione per esercitare il diritto alla libertà di circolazione”, si apprende da fonti parlamentari. Ildovrebbe provare l’avvenuta vaccinazione con vaccini approvati dall’Ema (per quelli non approvati la scelta se riconoscerli o meno spetterà agli Stati) o la negatività ad un test. Per quanto riguarda la guarigione dal, l’utilizzo dei test sierologici come prova sarà possibile solo più tardi, con un atto delegato, riferiscono fonti parlamentari, sulla base di “evidenze”. Il regolamento entrerà in vigore dal primo luglio 2021 e resterà ...

Advertising

GiovanniToti : L’obbligo di green pass per i matrimoni è incomprensibile! Le linee guida per garantire lo svolgimento dei matrimon… - ItaliaViva : Abbiamo le carte in regola per ospitare i turisti, siamo un Paese sicuro. Ora bisogna accelerare con il Green Pass… - MediasetTgcom24 : Il 'green pass' è valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino: durerà 9 mesi #covid - zazoomblog : Green pass accordo Ue sul certificato Covid - #Green #accordo #certificato #Covid - AlbieriGabriele : Visto su @euronewsit : Covid: Parlamento Ue e Stati membri trovano l'accordo sul #GreenPass -