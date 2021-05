Giro d’Italia 2021, l’attacco di coppia di Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone! Il coraggio di provarci (Di giovedì 20 maggio 2021) Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone hanno avuto la fantasia di inventarsi un attacco congiunto nella tappa appenninica del Giro d’Italia. La Siena-Bagno di Romagna era contraddistinta da quattro stellette in termini di difficoltà, ma dopo la giornata di tregenda sugli sterrati della Toscana si temeva che i big non si sarebbero mossi, anche perché tra sabato e lunedì andranno in scena tre frazioni di montagna davvero impegnative (si incomincerà con lo Zoncolan, una delle salite più dure d’Europa). Lo Squalo e il Camoscio hanno invece deciso di stravolgere gli schemi, provandoci con grande caparbietà e forza agonistica. Dopo aver pagato dazio sul Passo del Lume Spento, dove si sono staccati dagli altri uomini in lizza per la conquista del Trofeo Senza Fine, i due alfieri della Trek Segafredo hanno studiato ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021)Ciccone hanno avuto la fantasia di inventarsi un attacco congiunto nella tappa appenninica del. La Siena-Bagno di Romagna era contraddistinta da quattro stellette in termini di difficoltà, ma dopo la giornata di tregenda sugli sterrati della Toscana si temeva che i big non si sarebbero mossi, anche perché tra sabato e lunedì andranno in scena tre frazioni di montagna davvero impegnative (si incomincerà con lo Zoncolan, una delle salite più dure d’Europa). Lo Squalo e il Camoscio hanno invece deciso di stravolgere gli schemi, provandoci con grande caparbietà e forza agonistica. Dopo aver pagato dazio sul Passo del Lume Spento, dove si sono staccati dagli altri uomini in lizza per la conquista del Trofeo Senza Fine, i due alfieri della Trek Segafredo hanno studiato ...

