Fulmine si abbatte su una casa provocando un incendio | 1 morto-VIDEO

(Di giovedì 20 maggio 2021) Un, a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, colpisce unainnescando un: 1, il proprietario dell’abitazione, e due donne leggermente intossicate (Screenshot)Un potente, ieri pomeriggio intorno alle 15.40, si è abbattuto su una palazzina di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, in vialta, nella frazione di San Giacomo di Veglia, innescando subito dopo unin cui ha trovato la morte un uomo anziano mentre due donne sono rimaste leggermente intossicate. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Lutto nel mondo degli anime:Kentaro Miura, autore di Bersek Secondo quanto ricostruito, il rogo sarebbe scoppiato a causa di un cortocircuito ai contatori ...

Advertising

TgrRai : Vittorio Veneto (#Treviso), fulmine si abbatte su una palazzina. Divampa un incendio: un morto e due intossicati. I… - francobus100 : Fulmine si abbatte sulla palazzina, scoppia un incendio: un morto e due intossicati - bizcommunityit : Fulmine si abbatte sulla palazzina, scoppia un incendio: un morto e due intossicati - infoitinterno : Fulmine si abbatte sulla palazzina, scoppia un incendio: un morto e due intossicati - LuigiF97101292 : RT @bordoni_russia: Un fulmine si abbatte sulla croce della cattedrale di Sant' Isacco a San Pietroburgo. -

Ultime Notizie dalla rete : Fulmine abbatte

... verso le 16 durante un forte temporale che si è abbattutto sulla zona del Vittoriese: nel rogo scoppiato in una palazzina di 3 piani di via Casalta a Vittorio Veneto - provocato da un- è ...SAVONA - Marcell Jacobs (Fiamme Oro) entra ufficialment enella leggenda dell'atletica italiana. L'azzurroil record italiano dei 100 metri registrando un 9"95 a Savona , in batteria, con +1.5 di vento a favore. Tornerà in pista alle 18 per la finale del Memorial Ottolia. Il campione europeo indoor ...Nel rogo, un uomo di 67 anni, di cui non si conoscono le generalità, ha perso la vita mentre altre due persone sono rimaste intossicate. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, Suem e carabinieri Il ...Un uomo di 68 anni di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, è morto questo pomeriggio a causa del fumo sviluppato nell’incendio della sua abitazione, provocato probabilmente dalla caduta di un ful ...