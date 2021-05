F1 | Esteban Ocon pronto a prolungare con Alpine

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 maggio 2021)si prepara peril proprio contratto conal termine della stagione 2021. Il transalpino sta ben figurando in questa stagione in cui riesce a reggere il confronto con lo spagnolo Fernando Alonso. Laurent Rossi, CEO di, ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “sta facendo di tutto per farmi considerare di tenerlo in squadra. Sarei negligente se non ci pensassi. Al momento siamo già impegnati in alcune conversazioni con il suo agente, il suo team di gestione e la Mercedes in generale” Il transalpino potrebbe dunque restare impegnato con il marchio francese anche il prossimo anno accanto al due volte campione del mondo Fernando Alonso. Contro il pronostico di moltiriesce a reggere il raffronto con il teammate che è ...