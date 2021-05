Cagliari | Semplici in bilico | Giulini ha dei dubbi

(Di giovedì 20 maggio 2021) Confermare o non confermare Leonardi? Questo è ilo del presidente delIlha ottenuto una strepitosa salvezza e ora guarda al futuro e alla prossima stagione, con il nodo allenatore da sciogliere. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Come riporta la Gazzetta dello Sport il Leonardoha ottenuto il rinnovo automatico dopo avere ottenuto la salvezza in Serie A, ma negli ultimi giorni sarebbe nata qualche piccola frizione con il presidentea causa delle richieste sui progetti futuri dell’allenatore toscano. Al termine del campionato i due si siederanno e definiranno il futuro del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sfida tra ex alla Sardegna Arena tra il Genoa ed il Cagliari nell'ultimo atto della stagione. Sponda Genoa, gli ex dell'incontro sono quattro: Davide Ballardini, Federico Marc ...