Blitz a Tor Bella Monaca: spaccio di droga h24, arrestati 3 pusher (Di giovedì 20 maggio 2021) Continuano le operazioni per smantellare le piazze di spaccio e contrastare i pusher di Tor Bella Monaca. Proprio ieri i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato ben 3 persone nel noto quartiere della periferia est della Capitale. Il primo arresto è avvenuto in via Arnaldo Brandizzi, nei confronti di un 65enne già sottoposto agli arresti domiciliari. I militari infatti, controllando l’appartamento dell’uomo hanno rinvenuto – e sequestrato – 19 dosi di cocaina (circa 8 gr.) e la somma di 110 euro (provento di spaccio). Tor Bella Monaca: cocaina, crack e hashish, gli arresti Durante la serata poi, in due distinte attività, sono stati arrestati una pusher di 46 anni ed un 22enne di origini egiziano. Gli arresati si sono svolti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021) Continuano le operazioni per smantellare le piazze die contrastare idi Tor. Proprio ieri i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato ben 3 persone nel noto quartiere della periferia est della Capitale. Il primo arresto è avvenuto in via Arnaldo Brandizzi, nei confronti di un 65enne già sottoposto agli arresti domiciliari. I militari infatti, controllando l’appartamento dell’uomo hanno rinvenuto – e sequestrato – 19 dosi di cocaina (circa 8 gr.) e la somma di 110 euro (provento di). Tor: cocaina, crack e hashish, gli arresti Durante la serata poi, in due distinte attività, sono statiunadi 46 anni ed un 22enne di origini egiziano. Gli arresati si sono svolti ...

CorriereCitta : Blitz a Tor Bella Monaca: spaccio di droga h24, arrestati 3 pusher - salidaparallela : RT @virginiaraggi: Grazie a Carabinieri per blitz a Tor Bella Monaca. Arrestate 51 persone e azzerati vertici piazza di spaccio. Stop a gir… - 79_Alessio : RT @romatoday: #TorBellaMonaca, il riciclo continuo dello spaccio di via dell'Archeologia: blitz e arresti non fermano i pusher https://t.c… - romatoday : #TorBellaMonaca, il riciclo continuo dello spaccio di via dell'Archeologia: blitz e arresti non fermano i pusher… - EcoLitoraleTv : Tor Bella Monaca, ennesimo blitz dei carabinieri -