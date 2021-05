Bilancia (Di giovedì 20 maggio 2021) La nonna svedese della mia amica Jenny le diceva sempre: Åh tänk om vi vore korkade, vi skulle vara så lyckliga (se fossimo stupidi, saremmo così felici). Nelle prossime settimane vorrei che smentissi questa massima popolare. Secondo la... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 20 maggio 2021) La nonna svedese della mia amica Jenny le diceva sempre: Åh tänk om vi vore korkade, vi skulle vara så lyckliga (se fossimo stupidi, saremmo così felici). Nelle prossime settimane vorrei che smentissi questa massima popolare. Secondo la... Leggi

Advertising

scentaehyung : Io Pesci con la luna in Bilancia be like: - aldayrwaldorf : quando mi metterò in testa che valgo molto più di qualche chilo sulla bilancia o di qualche rotolo di grasso sul mi… - xswagway : che nervoso quando dicono 'sono una persona indecisa perché sono della bilancia' quando non si fanno poi più di tan… - Etzi2891 : RT @tvdellosport: ???? #Barça e #AtleticoMadrid lavorano a uno scambio incredibile: secondo la stampa spagnola, il Barça vuole assolutamente… - breen_shay : hey uomo etero cisgender di nome mattia che è anche di segno bilancia, READ THIS -