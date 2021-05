Apple vs Epic Games, arriva l'ammissione di Craig Federighi: 'Il Mac ha problemi di sicurezza' (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo Phil Schiller, tocca a Craig Federighi essere interrogato nell'ambito della causa tra Epic Games e Apple. Il vicepresidente responsabile dell'ingegneria del software della società di Cupertino si è concentrato sulla difesa di iOS, abbattendo Android, ma anche...il Mac. Per Apple, iPhone e iOS hanno rappresentato un'opportunità unica per ripensare alla sicurezza. "Gli utenti di iPhone scaricano le app più rapidamente rispetto agli utenti di Mac o PC", afferma Federighi. "Il Mac è un prodotto di successo e piace moltissimo, ma ci sono dieci volte meno utenti Mac rispetto agli utenti iOS", rivela il responsabile. Con iOS, Apple voleva creare qualcosa di molto più sicuro di Android: "Nella comunità della sicurezza ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo Phil Schiller, tocca aessere interrogato nell'ambito della causa tra. Il vicepresidente responsabile dell'ingegneria del software della società di Cupertino si è concentrato sulla difesa di iOS, abbattendo Android, ma anche...il Mac. Per, iPhone e iOS hanno rappresentato un'opportunità unica per ripensare alla. "Gli utenti di iPhone scaricano le app più rapidamente rispetto agli utenti di Mac o PC", afferma. "Il Mac è un prodotto di successo e piace moltissimo, ma ci sono dieci volte meno utenti Mac rispetto agli utenti iOS", rivela il responsabile. Con iOS,voleva creare qualcosa di molto più sicuro di Android: "Nella comunità della...

