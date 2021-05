Vodafone resiste alla pandemia | crescono clienti in banda larga e Ho MobileHDblog it

Advertising

HDblog : Vodafone resiste alla pandemia: crescono clienti in banda larga e Ho. Mobile -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone resiste

HDblog

- 0,1%ITALIA ricavi servizi: 4,46 miliardi di euro. - 7,5% ricavi servizi da rete fissa: 1,21 miliardi di euro. +1,4% clienti banda larga: 3 milioni. +3,1% servizi in fibra: 25 milioni di ...Inverte la rotta il comparto telefonico da Deutsche Telekom ( - 0,26%) a Iliad ( - 0,86%), mentre tengono Telefonica (+0,21%) e Tim (+0,22%) e prosegue in rialzo(+0,88%). In luce Cnh (+2,7%)...Il Gruppo Vodafone chiude l'anno fiscale 2020 (al 31 marzo 2021) con ricavi stabili e prestazioni "resilienti". La pandemia ha lasciato inevitabilmente il segno, ma ciò che fa ben sperare per l'immedi ...