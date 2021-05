Verbali FED, per alcuni funzionari bisogna discutere di tapering nei prossimi meeting (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Nella scorsa riunione del FOMC (Federal Open Market Committee), i funzionari della Federal Reserve si sono trovati d’accordo sull’attuale politica monetaria accomodante della banca centrale degli Stati Uniti, sui rischi di una ripresa irregolare e sulle aspettative che la crescita dell’inflazione sia transitoria. È quanto emerso dal verbale della riunione del 27-28 aprile pubblicato oggi dalla FED. alcuni funzionari hanno tuttavia fatto emergere che nelle prossime riunioni potrebbe essere il caso di discutere del tapering, ovvero della riduzione delle misure straordinarie di politica monetaria messe in atto (in particolare il ritmo degli acquisti di asset). “I partecipanti hanno notato che il previsto aumento della domanda con la riapertura dell’economia, insieme ad ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Nella scorsa riunione del FOMC (Federal Open Market Committee), idella Federal Reserve si sono trovati d’accordo sull’attuale politica monetaria accomodante della banca centrale degli Stati Uniti, sui rischi di una ripresa irregolare e sulle aspettative che la crescita dell’inflazione sia transitoria. È quanto emerso dal verbale della riunione del 27-28 aprile pubblicato oggi dalla FED.hanno tuttavia fatto emergere che nelle prossime riunioni potrebbe essere il caso didel, ovvero della riduzione delle misure straordinarie di politica monetaria messe in atto (in particolare il ritmo degli acquisti di asset). “I partecipanti hanno notato che il previsto aumento della domanda con la riapertura dell’economia, insieme ad ...

