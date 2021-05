Vaccini ai 12-15enni, Speranza “Il 28 maggio l'ok di Ema a Pfizer” (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Un terzo degli italiani ha ricevuto la somministrazione di una dose, abbiamo protetto in primis le fasce più deboli, i fragili e gli anziani. Oggi si pone con grande attualità la necessità di andare alle altre generazioni. Avremo circa 20 milioni di dosi a disposizione nel mese di giugno e questo ci consentirà di estendere ad altre generazioni. Ci attendiamo che il 28 maggio Ema possa dare l'ok a Pfizer per la fascia d'età 12-15 anni. La vaccinazione per fasce più giovani è strategica, ed è essenziale in vista del riavvio del prossimo anno scolastico. Attendiamo che Ema ci permetta di costruire una comunicazione che renda consapevole la popolazione”. A dirlo il ministro della Salute Roberto Speranza durante il Question Time alla Camera.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Un terzo degli italiani ha ricevuto la somministrazione di una dose, abbiamo protetto in primis le fasce più deboli, i fragili e gli anziani. Oggi si pone con grande attualità la necessità di andare alle altre generazioni. Avremo circa 20 milioni di dosi a disposizione nel mese di giugno e questo ci consentirà di estendere ad altre generazioni. Ci attendiamo che il 28Ema possa dare l'ok aper la fascia d'età 12-15 anni. La vaccinazione per fasce più giovani è strategica, ed è essenziale in vista del riavvio del prossimo anno scolastico. Attendiamo che Ema ci permetta di costruire una comunicazione che renda consapevole la popolazione”. A dirlo il ministro della Salute Robertodurante il Question Time alla Camera.(ITALPRESS).

