Ufficiale: Sam Allardyce lascerà il WBA a fine stagione (Di mercoledì 19 maggio 2021) Pochi minuti dopo la sconfitta interna contro il West Ham è arrivato un comunicato Ufficiale del WBA che ha annunciato l'addio a fine stagione del tecnico Sam Allardyce. Il tecnico inglese, oggi 66enne, è arrivato a Birmingham nel dicembre scorso facendo registrare 13 sconfitte in 24 partite. Il comunicato del WBA Foto: Independent L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

