Tommaso Zorzi sbotta sui social dopo le critiche sulla sua (presunta) relazione con Tommaso Stanzani (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ormai da giorni sul web impazza il gossip a proposito della presunta frequentazione tra il vincitore del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi e il ballerino di Amici 20 Tommaso Stanzani: i due, infatti, sono stati paparazzati insieme dal settimanale Chi, mentre passeggiavano complici per le vie di Milano. Zorzi allora ha voluto spiegare ai fan come stanno le cose, chiarendo che non ha alcuna intenzione di mettere in piazza la sua vita privata e che quando ci sarà qualcosa da dire sarà lui il primo a farlo. Parole che non hanno però convinto i numerosi fan dei due Tommaso e ieri su Twitter si è riaccesa la polemica. Il tutto è partito da un post pubblicato da Biccy.it su Instagram in cui ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ormai da giorni sul web impazza il gossip a proposito dellafrequentazione tra il vincitore del Grande Fratello Vip 5e il ballerino di Amici 20: i due, infatti, sono stati paparazzati insieme dal settimanale Chi, mentre passeggiavano complici per le vie di Milano.allora ha voluto spiegare ai fan come stanno le cose, chiarendo che non ha alcuna intenzione di mettere in piazza la sua vita privata e che quando ci sarà qualcosa da dire sarà lui il primo a farlo. Parole che non hanno però convinto i numerosi fan dei duee ieri su Twitter si è riaccesa la polemica. Il tutto è partito da un post pubblicato da Biccy.it su Instagram in cui ...

