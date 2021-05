Suicidio in metro a Milano: morta una donna di 70 anni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Attorno alle 12.30, come riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza, una persona si è tolta la vita lanciandosi sotto un treno in arrivo alla stazione di Porta Venezia, sulla linea rossa della metro M1 di Milano. La vittima è una donna di circa 70 anni, stando a quanto dichiarato dall’Azienda regionale emergenza urgenza: si trovava sulla banchina dei treni in direzione Sesto Primo maggio e, all’arrivo di un convoglio, si sarebbe lanciata volontariamente sui binari.I soccorsi sono arrivati in codice rosso: sul posto sono intervenuti due equipaggi di un’ambulanza e di un’automedica del 118, oltre agli agenti della polizia metropolitana e a una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, chiamati ad aiutare nelle operazioni per liberare la persona dai binari. Purtroppo per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Attorno alle 12.30, come riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza, una persona si è tolta la vita lanciandosi sotto un treno in arrivo alla stazione di Porta Venezia, sulla linea rossa dellaM1 di. La vittima è unadi circa 70, stando a quanto dichiarato dall’Azienda regionale emergenza urgenza: si trovava sulla banchina dei treni in direzione Sesto Primo maggio e, all’arrivo di un convoglio, si sarebbe lanciata volontariamente sui binari.I soccorsi sono arrivati in codice rosso: sul posto sono intervenuti due equipaggi di un’ambulanza e di un’automedica del 118, oltre agli agenti della poliziapolitana e a una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, chiamati ad aiutare nelle operazioni per liberare la persona dai binari. Purtroppo per ...

Advertising

leggoit : Milano, tenta il suicidio gettandosi sotto la metro della stazione Porta Venezia. - Affaritaliani : Si butta sotto la metro, muore 70enne - EureosCriss : RT @lucabattanta: A Milano aumentano persone che si introducono in galleria e in generale i tentavi di suicidio in Metropolitana. Succede a… - vampifregna : Ogni volta che bloccano le metro per un tentato suicidio mi sale il magone, non so come la gente si abitui a questi… - lucabattanta : A Milano aumentano persone che si introducono in galleria e in generale i tentavi di suicidio in Metropolitana. Suc… -