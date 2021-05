Playoff Serie C | prove generali per la Pro Vercelli all’esordio

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Appianate le tensioni e delineati i calendari laC torna in campo con la disputa dei. Il girone A si tinge di agonismo con Pro-Juve U23 a drappeggiare il palinsesto. Il Silvio Piola diospiterà l’esordio delle bianche casacche nel torneo promozione guadagnato in virtù della quarta posizione di classifica. Alle 17:30 di mercoledì si attenderà l’arrivo dei bianconeri di Lamberto Zauli, forti dell’eliminazione ai danni della Pro Patria nel turno precedente. Ecco come si prepara allo scontro la squadra di Francesco Modesto. Riprende il cammino dell’incertezza della ProLa prima stagione biancorossa sotto la guida tecnica di Francesco Modesto si è conclusa con un perentorio quarto posto. I sessantatré guadagnati sono il frutto di un percorso di crescita tecnico ...

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Serie

La squadra che riuscirà cadavere la meglio passerà alla fase nazionale deiche vedrà incrociarsi le squadre di tutti i gironi diC. Il Palermo arriva a questa sfida con un entusiasmo ...A differenza del team cittadino, è chiamata a farsi apprezzare anche neiveri e propri, che premieranno la squadra con la promozione inA1. Primo appuntamento domenica 23 maggio al ...Il match Lecce-Venezia, valido come semifinale di ritorno dei playoff della Serie B 2020/21, si gioca giovedì 20 maggio alle ore 18.30 nello stadio Via del ...Anche per la Serie BKT [abbonati da qui a DAZN] è tempo di bilanci, la stagione si è conclusa con la promozione dell'Empoli e della Salernitana in attesa della terza vincitrice del biglietto solo anda ...