Ncode | lo sviluppo senza codice è la nuova avanguardiaHDblog it

La startup milanese Ncode offre agli imprenditori la possibilità di sviluppare velocemente e con semplicità prodotti digitali senza impiegare codici ma soluzioni come Microsoft Power Platform

Ultime Notizie dalla rete : Ncode sviluppo Ncode: lo sviluppo senza codice è la nuova avanguardia Ncode è la prima startup in Italia specializzata nel cosiddetto sviluppo 'no code' a favore di imprenditori e professionisti che desiderano alimentare nuove competenze e dar vita a prodotti digitali. ...

Ncode, la startup che aiuta gli imprenditori a sviluppare prodotti digital senza codice "In Italia il mercato del "No Code" è appena nato ma ha immense possibilità di sviluppo. Essere abilitati a creare in maniera autonoma applicativi software consentirà a una nuova ondata di creatori di testare i propri progetti imprenditoriali a costi molto bassi" Giuseppe ...

