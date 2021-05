Napoli | Maksimovic è guarito dal Covid

Advertising

LuigiLiccardo6 : RT @claudioruss: Il #Napoli comunica che Nikola #Maksimovic è guarito dal Covid-19 - DiMarzio : #SerieA | #Napoli, #Maksimovic è tornato negativo al #Covid - MundoNapoli : La SSC Napoli su Twitter: “Nikola Maksimovic è guarito dal Covid-19” - anteprima24 : ** #Napoli, Nikola Maksimovic è #Guarito dal Covid: il difensore disponibile contro il #Verona **… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LA NOTA - SSC Napoli annuncia: 'Nikola Maksimovic è guarito dal Covid-19' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Maksimovic

Nikola, difensore del, è risultato negativo all'ultimo ciclo di tamponi effettuato oggi: il comunicato ufficiale del club Nikola, difensore del, è risultato negativo all'...- Fine dell'incubo Coronavirus per: il,, attraverso il proprio profilo Twitter, ha infatti reso noto che "Nikolaè guarito dal Covid - 19" . Il giocatore potrà quindi riprendere l'attività regolare: il ...Lo annuncia il Napoli sul proprio account ufficiale Twitter in vista dell'ultima di campionato contro il Verona.Il Napoli è pronto per la sfida contro l’Hellas Verona, dove si gioca l’accesso alla Champions League. Il twitter del club azzurro aggiorna sulle condizioni di Nikola Maksimovic. “Nikola Maksimovic è ...