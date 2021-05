Militare estremista di destra e cospirazionista minaccia un virologo con un lanciarazzi

Advertising

globalistIT : - giorgiopantaleo : @jxgiuliano @VivianaDesio una enorme differenza tra i governanti di allora e quelli di oggi. Rabin era un ex milita… - Francescovotta1 : @FPanichi @fefo1986 @mazzettam @CarloCalenda Come puoi imporre uno stato sopra un altro Stato? Trattasi di conquist… -

Ultime Notizie dalla rete : Militare estremista

Globalist.it

A lanciare l'allarme, come riportano media locali, la moglie del, dopo che lunedì sera l'uomo non era rientrato a casa ed era scomparso dalla sua caserma. La donna ha trovato due lettere di ...... secondo l'emittente televisiva "Rtbf", è schedato come "potenzialmente violento" nella banca dati dell'Organo belga di coordinamento per l'analisi della minaccia (Ocam). "È un...Caccia all'uomo nel Belgio: il soldato si è dato alla macchia lasciando una lettera alla moglie in cui le ha spiegato di volersi "unire alla resistenza contro politici e virologi" ...BRUXELLES - Ancora nessuna traccia di Jurgen C., il militare ricercato da ieri sera e che costituisce una minaccia per varie persone, compreso il virologo Marc Van Ranst. Le ricerche - Il suo ultimo a ...