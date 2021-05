Media, solo la Superlega tiene testa alla pandemia (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – solo la Superlega europea riesce a tenere testa alla pandemia, almeno sui mezzi di informazione italiani. Nella settimana dal 18 al 25 aprile scorsi, infatti, l'ambizioso progetto di un torneo fra i club calcistici europei più prestigiosi, naufragato nel giro di 48 ore, ha raccolto su carta stampata, radio e tv nazionali 23.577 citazioni: quasi la metà della voce “pandemia” (60.531) e circa un quarto di “Covid” (90.464), ma superiori del 37% a quelle ottenute da Fedez con il suo intervento al concertone del 1° maggio (8.739) e del 33,5% alle menzioni degli incidenti sul lavoro che hanno funestato i primi giorni di questo mese (7.930).Il dato emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti d'informazione fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) –laeuropea riesce a tenere, almeno sui mezzi di informazione italiani. Nella settimana dal 18 al 25 aprile scorsi, infatti, l'ambizioso progetto di un torneo fra i club calcistici europei più prestigiosi, naufragato nel giro di 48 ore, ha raccolto su carta stampata, radio e tv nazionali 23.577 citazioni: quasi la metà della voce “” (60.531) e circa un quarto di “Covid” (90.464), ma superiori del 37% a quelle ottenute da Fedez con il suo intervento al concertone del 1° maggio (8.739) e del 33,5% alle menzioni degli incidenti sul lavoro che hanno funestato i primi giorni di questo mese (7.930).Il dato emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti d'informazione fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e ...

Advertising

rulajebreal : Le mie parole al festival di Sanremo e il mio impegno per la parità e l’inclusione sono principi morali che guidano… - ciropellegrino : #PropagandaLive da e ha dato spazio non solo a donne e uomini, ma a storie di marginalità ignorate dalla gran parte… - ltonino64 : RT @Lorenzo62752880: Dai dati dell'ISS l'età media dei decessi Covid è 81 anni e solo il 3% senza precedenti patologie. L'accanimento nel… - capitanoachab6 : RT @Leonard13___: Il #GreenPass, che i media fanno passare per obbligatorio, in realtà è solo 'su richiesta dell'interessato'. Quindi facc… - LaStampa : Passione calcio, solo la Superlega toglie spazio alla pandemia sui media -