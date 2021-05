Martin Freeman contro Jim Carrey: "L'avrei licenziato dal set di Man on the Moon" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Martin Freeman ha criticato Jim Carrey per come si comportò sul set di Man on the Moon: "Era un misto di auto-esaltazione, narcisismo ed egoismo". Martin Freeman ha recentemente criticato Jim Carrey, durante un episodio dell'Off Menu Podcast, per le sue scelte recitative e per la sua condotta sul set del film del 1999 di Miloš Forman, Man on the Moon: la star di Una settimana da Dio trascorse ben quattro mesi senza mai uscire dal personaggio di Andy Kaufman. L'attore britannico ha definito la performance di Jim nei panni del compianto comico come 'auto-esaltante, egoista e narcisista' e ha affermato che la produzione avrebbe dovuto licenziare Carrey per il suo comportamento, specialmente per aver obbligato tutti a chiamarlo 'Andy' per ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021)ha criticato Jimper come si comportò sul set di Man on the: "Era un misto di auto-esaltazione, narcisismo ed egoismo".ha recentemente criticato Jim, durante un episodio dell'Off Menu Podcast, per le sue scelte recitative e per la sua condotta sul set del film del 1999 di Miloš Forman, Man on the: la star di Una settimana da Dio trascorse ben quattro mesi senza mai uscire dal personaggio di Andy Kaufman. L'attore britannico ha definito la performance di Jim nei panni del compianto comico come 'auto-esaltante, egoista e narcisista' e ha affermato che la produzione avrebbe dovuto licenziareper il suo comportamento, specialmente per aver obbligato tutti a chiamarlo 'Andy' per ...

