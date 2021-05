L’Isola dei Famosi salta una puntata: ecco quando NON andrà in onda (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’Isola dei Famosi si appresta ad arrivare alle sue battute finali (l’ultima puntata è prevista per lunedì 7 giugno, anche se non è stata ancora confermata), ma grazie a Publitalia (la concessionaria esclusiva di pubblicità del Gruppo Mediaset) che ha pubblicato il palinsesto della prossima settimana, vi posso anticipare che venerdì 28 maggio Canale 5 non trasmetterà il reality di Ilary Blasi, ma le ultime puntate de Il Segreto. La soap opera spagnola chiuderà infatti per sempre e dopo tutti questi anni di successo Mediaset ha deciso di dedicare agli ultimi episodi proprio uno speciale in prima serata. Il pubblico di Canale 5 scoprirà quindi come si concluderanno le storie di Donna Francisca, Raimundo e Don Anselmo dopo cena. Negli anni d’oro Il Segreto faceva addirittura il 30% di share, salvo poi scemare negli ultimi anni complice ... Leggi su biccy (Di mercoledì 19 maggio 2021)deisi appresta ad arrivare alle sue battute finali (l’ultimaè prevista per lunedì 7 giugno, anche se non è stata ancora confermata), ma grazie a Publitalia (la concessionaria esclusiva di pubblicità del Gruppo Mediaset) che ha pubblicato il palinsesto della prossima settimana, vi posso anticipare che venerdì 28 maggio Canale 5 non trasmetterà il reality di Ilary Blasi, ma le ultime puntate de Il Segreto. La soap opera spagnola chiuderà infatti per sempre e dopo tutti questi anni di successo Mediaset ha deciso di dedicare agli ultimi episodi proprio uno speciale in prima serata. Il pubblico di Canale 5 scoprirà quindi come si concluderanno le storie di Donna Francisca, Raimundo e Don Anselmo dopo cena. Negli anni d’oro Il Segreto faceva addirittura il 30% di share, salvo poi scemare negli ultimi anni complice ...

