Leonardo: in assemblea 99,3% boccia l'azione contro l'Ad Profumo

Bocciata dall'assemblea dei soci di Leonardo la richiesta di azione di responsabilità contro l'amministratore delegato Alessandro Profumo, promossa da un azionista di minoranza (Bluebell Partners)

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo assemblea Leonardo: in assemblea 99,3% boccia l'azione contro l'Ad Profumo Bocciata dall'assemblea dei soci di Leonardo la richiesta di azione di responsabilità contro l'amministratore delegato Alessandro Profumo, promossa da un azionista di minoranza (Bluebell Partners) con 25 azioni (0,...

Leonardo: in assemblea 99,3% soci boccia azione responsabilita' contro Profumo L'assemblea degli azionisti di Leonardo ha bocciato la richiesta di azione di responsabilita' contro l'amministratore delegato, Alessandro Profumo, promossa da Blubell Partners, azionista di minoranza ...

Leonardo, ecco perché si scalda l'assemblea dell'ex Finmeccanica Startmag Web magazine Leonardo, l’assemblea dei soci rigetta l’azione di responsabilità contro Profumo L’assemblea degli azionisti di Leonardo-Finmeccanica ha respinto la richiesta di azione di responsabilità contro l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, promossa dal socio Bluebell ...

L'assemblea di Leonardo boccia l'azione contro Profumo La richiesta di azione di responsabilità contro l'ad di Leonardo, promossa da Bluebell Partners dopo la sentenza di primo grado nella vicenda Mps, è stata respinta in assemblea dal 99,3% del capitale ...

