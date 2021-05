Lecce | omicidio Silvio Nestola | indagati i genitori di una sua ex

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 19 maggio 2021) A esseresono idi una donna con la qualeavrebbe avuto una relazione. Sotto sequestro i dispositivi dei due coniugi e anche quelli della figlia, che per ora rimanere però non indagata. A essere, invece, sono proprio i duedella giovane con cuiaveva avuto una relazione. I due anziani, infatti, sonocon le accuse di concorso inaggravato dalla premeditazione, e concorso in detenzione e porto abusivo d’arma da fuoco. Si tratta di M. A., 70 anni; e della moglie R. M., di 62 anni.è stato ucciso la sera del 3 maggio intorno alle 22, mentre rientrava da casa della sorella dopo una cena, insieme al figlio ...